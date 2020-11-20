Симферополь, , 16:42 — REGNUM Сев озимых зерновых культур завершили аграрии Республики Крым, сообщили 20 ноября в региональном министерстве сельского хозяйства.

«В республике засеяно более 500 тысяч гектаров или 100% общей посевной площади озимых зерновых культур под урожай 2021 года. Засеянные площади рекордные за последние 10−15 лет. Одними из первых завершили сев озимых зерновых культур агропредприятия Красногвардейского, Красноперекопского и Первомайского районов», — сообщил заместитель председателя совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, уборку яровых зерновых культур в Крыму завершили в августе. Урожай составил 1 млн 12 тысяч тонн зерна при средней урожайности чуть более 19 ц/га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму завершили уборку зерновых