Москва, , 17:43 — REGNUM Общая численность технологических компаний в Москве составляет около 122 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020 среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации.

Этот показатель говорит о том, что сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике Москвы. По словам вице-мэра, в 2019 году совокупная выручка московских технологических компаний достигла почти 11,5 триллиона рублей, что на 5% выше показателей предыдущего года.

«В ней занято больше 1 миллиона человек. Всего в городе работает 122 тысячи технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться», — рассказала Сергунина.

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