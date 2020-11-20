Тверь, , 16:35 — REGNUM Лесной фонд Тверской области увеличится более чем на 410 гектаров, перевод земель из одной категории в другую рассмотрены на заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям, его 20 ноября провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Речь идёт о 410 гектарах земли из категорий запаса и сельскохозяйственного назначения в Торопецком, Фировском и Бельском районах, а также в Вышневолоцком городском округе и Весьегонском муниципальном округе. Данные участки заросли лесом, они непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Отметим, что в 2019 году в Тверской области в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в 2020 году планируется передать в общей сложности 65,9 тыс. га.