Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода рассматривает возможность освобождения кафе и ресторанов от платы за размещение летних веранд и в 2021 году. Об этом стало известно в ходе встречи руководства муниципалитета с представителями ресторанного бизнеса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Мэр Юрий Шалабаев отметил, что рестораны и кафе будут востребованы как у гостей города, так и у местных жителей во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году заведения общественного питания Нижнего Новгорода освободили от платы за размещение летних веранд. Такое решение было принято в качестве меры поддержки ресторанного бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.