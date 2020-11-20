Москва, , 16:30 — REGNUM Предложение выдавать в РФ вид на жительство тем иностранцам, которые инвестировали в российскую экономику, выглядит как попытка завуалировать провалы государственной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Так он прокомментировал информацию о том, что Минэкономразвития РФ будто бы выступило с соответствующей инициативой.

Как полагает Колмаков, потенциальный экономический эффект таких мер в масштабе страны, скорее всего, будет несущественным, хотя в отдельных регионах эта мера может повлиять на количество рабочих мест или на динамику обновления основных производственных фондов. При этом он подчеркнул, что сама идея такой меры, как «вид на жительство в обмен на инвестиции», в современных условиях представляется попыткой завуалировать провалы в одном или нескольких направлениях государственной политики. Например, как полагает Колмаков, это касается снижения инвестиционной привлекательности российской экономики.

«Если спекулятивно настроенные инвесторы еще рассматривают возможность вложений в российские активы, то стратегические инвесторы в условиях нарастающей неопределенности опасаются заходить в долгие проекты, особенно инвесторы с относительно небольшим капиталом», — сказал экономист.

Кроме того, он указал на неэффективность миграционной политики в части легализации статуса отдельных иностранных граждан.

«Несмотря на значительный прогресс принимаемых правительством мер, получить российское гражданство людям, ведущим бизнес в России не всегда легко, — констатировал эксперт. — Можно предположить, что для части нерезидентов — обладателей бизнеса или недвижимости такое решение может стать подспорьем в легализации».

Как пояснил Колмаков, необходимость покрытия дефицита бюджета подталкивает правительство заимствовать на внутреннем рынке, а такими мерами, как ВНЖ в обмен на инвестиции, пытаются стимулировать спрос на государственные облигации.

«Данный мотив представляется более вероятным», — сказал Колмаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что в Минэкономразвития РФ разработали собственную программу предоставления иностранцам вида на жительство в обмен на инвестиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Давно ожидаемая мера: вид на жительство за инвестиции

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, можно ли привлечь инвесторов видом на жительство в РФ