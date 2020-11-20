Москва, , 16:29 — REGNUM По итогам 2020 года мировая экономика может упасть больше чем на 4,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогноз ООН, согласно которому спад мировой экономики из-за коронавируса может составить 4,3%.

«Вероятность спада в мировой экономике в 2020 году на уровне 4,3%, обозначенная в докладе ООН, учитывает текущую динамику распространения пандемии по миру и отражает наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации. Однако в прогноз сложно заложить скачкообразные изменения в распространении вируса, что в последние дни наблюдается в ряде стран Европы, — сказал Чередниченко. — К тому же достаточно проблематично учесть и вероятность трансформации вируса, о чем уже были получены сигналы из Китая. Аналогичные сигналы поступали и из регионов Сибири».

Как пояснил экономист, если учесть такие факторы, то действенность уже разработанных и разрабатываемых вакцин может оказаться ниже прогнозируемого эффекта.

«При таком ухудшенном сценарии развития ситуации мировое снижение выпуска в 2020 году может превысить 4,5%», — подытожил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель Центра изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Павел Трунин заявил, что в 2021 году мировая экономика начнет достаточно быстро восстанавливаться, но только если большинству стран удастся справиться с пандемией.

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