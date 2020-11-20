Варшава, , 16:07 — REGNUM Председатель Ассоциации региональных аэропортов Польши Артур Томасик в интервью для Gazeta Wyborcza сообщил, что «над некоторыми польскими аэропортами нависает призрак банкротства».

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«Из-за ограничений, вызванных пандемией, кризис в авиационной отрасли Польши настолько глубок, что, помимо увольнений, над некоторыми польскими аэропортами нависает призрак банкротства. Требуется дополнительная государственная помощь. Но многое, конечно, зависит от владельцев аэропортов: неизвестно, решат ли они и дальше содержать убыточные аэропорты», — отметил Томасик.

По его словам, в аэропорте в Познани ситуация настолько сложная, что руководству потребовались увольнения. К октябрю занятость там сократилась на 16%, но руководство аэропорта при худшем сценарии рассматривает возможность увольнения до 40% сотрудников.

«До начала сентября аэропорт зафиксировал убытки в размере 20 миллионов злотых (5,28 миллионов долларов США). Прогнозируется, что к концу года они вырастут до 40 миллионов злотых (около 10,5 миллионов долларов США)», — заявил руководитель Ассоциации.

Томасик подчеркивает, что в других региональных аэропортах Польши ситуация тоже «оставляет желать лучшего», но там пока обходятся без серьезных сокращений штата сотрудников.