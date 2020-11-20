Москва,
20 ноября 2020, 16:03 — REGNUM Цены на нефть 20 ноября с утра было намеревались двинуться вниз, но сил для падения не нашлось, зато нашлись силы продолжать идти вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«К середине дня цена марки Brent выросла на 0,8% до $44,65 за баррель, а цена WTI — на 0,57% до $42,16 за баррель.
В министерстве энергетики Саудовской Аравии заверяют, что королевство сделает всё возможное, чтобы поддерживать стабильность нефтяного рынка.
Тем не менее, похоже, что с утра рынок всё-таки был обеспокоен разными точками зрения Саудовской Аравии и ОАЭ относительно необходимости сохранять существующие квоты на сокращение добычи нефти после 1 января 2021 года.
Достижение ценой Brent $45 за баррель — уже вопрос времени, но не исключено, что на этом уровне цена возьмёт передышку, насколько длительную, зависит от новостного фона.
Вероятный сегодняшний коридор по цене Brent составляет $44−45 за баррель», — предполагает эксперт.
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