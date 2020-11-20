Москва, , 15:56 — REGNUM В 2021 году мировая экономика начнет достаточно быстро восстанавливаться, но только если большинству стран удастся справиться с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил руководитель Центра изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Павел Трунин. Так он прокомментировал прогноз ООН, согласно которому спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года может составить порядка 4,3%.

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«В 2020 году мировая экономика столкнулась с достаточно серьезным спадом. И так как конец года уже близок, по-видимому, величина спада составит примерно 4−5%, — сказал Трунин. — Но неопределенность по-прежнему высокая: еще летом казалось, что экономика после весенних локдаунов начала достаточно быстро восстанавливаться, но вторая волна коронавируса, которая сейчас набирает силу, вносит коррективы. В целом консенсус-прогнозы говорят о том, что в следующем году мировая экономика начнет достаточно быстро восстанавливаться, но только если большинству стран удастся справиться с пандемией».

И значительная роль в этом, как подчеркнул экономист, отводится вакцинам.

«Мы видели, когда появлялись новости об успешных испытаниях вакцины, мировые рынки сразу реагировали очень позитивно. Но пока это только ожидания», — подытожил Трунин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) было сказано, что спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года может составить порядка 4,3%.

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