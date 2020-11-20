Москва, , 15:38 — REGNUM Если демократ Джо Байден станет президентом США, то Берлин продолжит сопротивляться попыткам Америки остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Но тут проблема в самом Берлине, — подчеркнул он. — Дело в том, что в августе 2021 года в ФРГ будет сформировано новое правительство. И с высокой степенью вероятности это будет правительство «зеленых» в союзе с кем-то. А «зеленые» в Германии — это абсолютно антипромышленная сила, абсолютно проамериканская, которая будет делать с Германией то, что Германия сделала со всей Восточной Европой — они будут проводить деиндустриализацию. А для деиндустриализации необходимо в первую очередь отсутствие дешевых энергоносителей».

И кроме того, как подчеркнул Делягин, «зеленые» объективно являются врагами тех корпораций, которые инвестировали в «Северный поток — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, как Байден будет торпедировать проект «Северный поток — 2».

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