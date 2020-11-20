Москва, , 15:25 — REGNUM Для Демократической партии США Европейский союз опаснее, чем для Республиканской партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал планы возможного президента США Джо Байдена в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Укладка газопровода © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Для США в любом случае Европейский союз — опасный конкурент. Но по разным причинам. Для Трампа, представляющего интересы производственников, ЕС опасен прежде всего как изготовитель разной промышленной продукции, из-за которой многие американские производства неконкурентоспособны, — сказал Вассерман. — А для Байдена как для представителя торговцев Европейский союз опасен в другом отношении. Сейчас основная в мире производственная структура выглядит так: американское конструкторское бюро плюс китайский завод».

При этом, как пояснил Вассерман, за право производства американских разработок китайцы платят такие лицензионные отчисления, что для США китайская продукция оказывается практически бесплатной.

«То есть кто-то, конечно, за нее платит, но эти деньги через лицензионные отчисления возвращаются в США. А китайцы возмещают эти затраты, продавая эту продукцию на других рынках. Так вот если китайцы переориентируются с американских конструкторские бюро на европейские, то уже европейцы будут получать эту продукцию практически бесплатно, а США придется платить «за себя и за того парня», — пояснил Вассерман. — То есть для демократов Европейский союз опаснее, чем для республиканцев. И соответственно Трамп выступает против второй очереди «Северного потока», потому что он хочет повысить затраты европейцев на производство их высокотехнологичной продукции. А для Байдена лучше всего, чтобы европейского производства вовсе не было».

И в случае победы Байдена, как полагает Вассерман, давить на «Северный поток — 2» будут не только экономическими санкциями против отдельных структур, а прямыми политическими указаниями целым странам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин рассказал, будет ли Байден бороться против «Северного потока — 2».

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