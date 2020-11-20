Москва, , 15:25 — REGNUM Программа, дающая возможность получить гражданство за инвестиции, нацелена на привлечение денег в Российскую экономику, которая сейчас как никогда нуждается в дополнительных вливаниях, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

«На практике спросом данное предложение может пользоваться у двух категорий иностранцев:

Первая категория — у граждан тех стран, где налоговая нагрузка выше, чем в России. В первую очередь это европейские государства (Франция, Бельгия, Нидерланды, Греция и т.д.).

На сегодняшний день налоговая нагрузка на россиян считается одной из самых низких в мире и по уровню НДФЛ и по многим другим показателям. Поэтому, вопреки расхожему мнению, предложение Минэкономразвития способно привлечь в Россию европейцев.

Ярчайший пример — Жерар Депардье, который принял российское гражданство в первую очередь потому, что здесь более гуманный налоговый режим.

Вторая категория — состоятельные граждане так называемых «сложных» юрисдикций, с нестабильной политической или экономической системой. В основном это африканские государства или страны Ближнего Востока.

Не будем забывать, что у РФ достаточно низкий входной порог — всего 10 млн рублей, что, чуть более, чем 100 тыс. евро. При этом Россия, хоть и развивающая страна, но имеет устойчивую банковскую систему, что делает ее достаточно привлекательной на фоне многих других развивающихся государств.

Для сравнения, чтобы получить ВНЖ в той же Греции, необходимо инвестировать 250 тыс. евро (более 20 млн рублей), в Швейцарии, в зависимости от округа, инвестиции могут доходить до 1 млн евро.

Но кроме выгоды от более низкой налоговой нагрузки, иностранцы, ставшие россиянами, получат обязанность декларировать все свои зарубежные счета и платить с них налоги в российский бюджет, об этом тоже не следует забывать.

Привлечь в Россию иностранных инвесторов с помощью «золотых паспортов» вполне реально. Можно еще больше увеличить привлекательность программы, если помимо ВНЖ предусмотреть для иностранцев, которые вкладывается в экономику РФ, налоговые преференции на определенный период, например снижение ставки налога на прибыль от 1 до 5 лет.

Российская казна от этого проиграет не сильно, но выиграть может гораздо больше за счет того, что капитальные инвестиции в экономику окупятся в геометрической прогрессии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ завило, что иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику.

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