Рыбинск, Ярославская область, , 15:16 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области ООО «Хартия» вернёт средства, заплаченные жителем деревни, и компенсирует моральный вред. Такое решение вынес Рыбинский городской суд по иску жителя деревни Дмитриевка Рыбинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Свалка мусора

С апреля 2019 года «Хартия» начала собирать деньги за вывоз мусора из деревни. В ней установили контейнеры для сбора коммунальных отходов. Однако мусор в них стали сваливать не только жители деревни, но дачники из соседних садоводств. Вскоре около контейнеров образовалась стихийная свалка, появились бродячие собаки, крысы, неприятный запах. Житель дома поблизости от площадки пожаловался в «Хартию». На что компания ответила, что содержание площадки — не её ответственность.

Дальше — больше. Выяснилось, что площадка в этом месте вообще вне закона, так как не включена в реестр мест накопления ТКО. А осенью по решению сельского схода и жалобе жителя контейнеры и вовсе убрали. Правда, проблемы деревни на этом не кончились. Окрестные садоводы продолжали нести пакеты с мусором на привычное место. Казалось бы, причём здесь «Хартия»? Но суд установил вину мусорного оператора.

«Оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ООО «Хартия» было достоверно известно, что в <адрес> находится несанкционированное место размещения ТКО, тем не менее, ответчик с апреля 2019 года осуществлял вывоз отходов с указанного места до момента ликвидации несанкционированной свалки, ООО «Хартия» не уведомило орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО, не принял мер к самостоятельной ликвидации данного места, также ответчик не сообщил об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО в Департамент окружающей среды и природопользования Ярославской области в нарушение условий соглашения. Доказательств того, что ответчик предоставлял потребителю-истцу пакеты или другие емкости для вывоза ТКО, ответчиком не представлено», — говорится в решении Ярославского областного суда по этому делу.

Суд первой инстанции принял решение взыскать с ООО «Хартия» в пользу жителя деревни денежную сумму, уплаченную за коммунальную услугу за июль, август, сентябрь 2019 года, — 325 рублей 29 копеек, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, штраф — 5162 рубля 64 копейки, расходы на направление претензии — 180 рублей.

«Хартия» обжаловала решение в областном суде. Но и он встал на сторону жителя, оставив решение Рыбинского городского суда в силе.

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