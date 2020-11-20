Рыбинск, Ярославская область, 20 ноября 2020, 15:16 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области ООО «Хартия» вернёт средства, заплаченные жителем деревни, и компенсирует моральный вред. Такое решение вынес Рыбинский городской суд по иску жителя деревни Дмитриевка Рыбинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
С апреля 2019 года «Хартия» начала собирать деньги за вывоз мусора из деревни. В ней установили контейнеры для сбора коммунальных отходов. Однако мусор в них стали сваливать не только жители деревни, но дачники из соседних садоводств. Вскоре около контейнеров образовалась стихийная свалка, появились бродячие собаки, крысы, неприятный запах. Житель дома поблизости от площадки пожаловался в «Хартию». На что компания ответила, что содержание площадки — не её ответственность.
Дальше — больше. Выяснилось, что площадка в этом месте вообще вне закона, так как не включена в реестр мест накопления ТКО. А осенью по решению сельского схода и жалобе жителя контейнеры и вовсе убрали. Правда, проблемы деревни на этом не кончились. Окрестные садоводы продолжали нести пакеты с мусором на привычное место. Казалось бы, причём здесь «Хартия»? Но суд установил вину мусорного оператора.
Суд первой инстанции принял решение взыскать с ООО «Хартия» в пользу жителя деревни денежную сумму, уплаченную за коммунальную услугу за июль, август, сентябрь 2019 года, — 325 рублей 29 копеек, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, штраф — 5162 рубля 64 копейки, расходы на направление претензии — 180 рублей.
«Хартия» обжаловала решение в областном суде. Но и он встал на сторону жителя, оставив решение Рыбинского городского суда в силе.
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