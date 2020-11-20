Орск, Оренбургская область, , 14:57 — REGNUM В Орске Оренбургской области завершились мероприятия по ремонту объектов ЖКХ, проводимые по пилотной подпрограмме модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Орск стал первым среди пилотов городом, закончивших весь перечень работ, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Общая стоимость проекта составила примерно 350 млн рублей. На эти средства обновили сети теплоснабжения, водоснабжения и также систему водоочистки. За модернизацией должен последовать комплексный эффект — повышение надежности сферы ЖКХ, снижение ее аварийности, улучшение экологической ситуации, экономики предприятий и состояния муниципального бюджета.

После реконструкции котельной № 1 ежегодная экономия составит несколько миллионов рублей — снизятся затраты на ремонт, потери энергии, расход ресурсов.

Сегодня, 20 ноября. в Орске работает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Он инспектирует результаты модернизации в рамках проекта. К торжественному открытию объектов в режиме ВКС подключился заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы открыли объект стратегической важности — приняли первый завершенный комплекс мероприятий по программе модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Что такое 60% износа и более? Это потери ресурсов, средств бюджета, огромные затраты на ремонт, экологические штрафы. За счет программы мы делаем первый шаг к тому, чтобы устранить болевые точки, которые десятилетиями существуют в нашей коммунальной инфраструктуре», — сказал Хуснуллин.

По словам Максима Егорова, проект завершен, все объекты готовы. Он положительно оценил работу губернатор Дениса Паслера и его команды. «С начала года мы готовили эту программу совместно с регионом, и надо отдать должное губернатору региона, Денису Владимировичу и его команде. Они со всем энтузиазмом и душой подошли к реализации проекта, приступили к перечню мероприятий, даже не дожидаясь решения по федеральному финансированию», — отметил он.

Денис Паслер со своей стороны подчеркнул, что для реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ всегда не хватает ресурсов, поэтому регион участвует в программе «60+». Он выразил надежду, что регион в 2021 году вновь будет участником программы.

Добавим, что помимо Орска в пилотную программу по модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60% вошли Козьмодемьянск (Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).

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