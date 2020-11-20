Душанбе, , 14:52 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности главу Нацбанка республики Джамшеда Нурмахмадзода, сообщили 20 ноября в пресс-службы главы государства.

Новым главой финансового регулятора назначен Холикзода Хокима Хикматулло, который ранее занимал должность заместителя главы Нацбанка республики.

Рахмон также освободил от должности замглавы Национального банка Хамидулло Машрабзода в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, глава государства уволил ректора Таджикского технического университета Хайдара Одиназода и ректора Таджикского государственного университета коммерции Хамидуллохона Факерова.