Москва, , 14:48 — REGNUM Пенсионная система не сбалансирована в России уже не один десяток лет. Создание накопительной персонализированной системы как раз призвано было сократить дефицит пенсионной системы и сделать формирование пенсий более прозрачным, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Однако с 2014 года накопительная часть пенсий из года в год замораживается. То есть работодатели продолжают уплачивать взносы в ПФР за своих работников, но у работников при этом накопления не формируются, а средства тратятся на выплату страховой пенсии уже ставшим пенсионерами гражданам.

Несмотря на социально болезненное повышение пенсионного возраста (реформа была принята в 2018 году), Пенсионный фонд РФ не стал самодостаточным — ежегодный трансферт из федерального бюджета составляет около 3 трлн рублей.

Новое исследование ИНСАП РАНХиГС приходит к выводу, что без дополнительных мер (включающих повышение страховых взносов) после 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050 году снизится до 27% против 34% в 2018 году.

Хороший выход из этой ситуации не просматривается. Если экономика будет расти, как в последние годы, ниже среднемирового уровня, а демографические процессы будут приводить к сокращению числа работающих на одного пенсионера, то обеспечивать выплату достойных пенсий будет трудно.

Предложение Миронова вернуться к выплатам пенсий из бюджета не решает проблему по существу, поскольку источник финансирования пенсий все равно остается непонятен.

Если предположить, что недостаток средств для выплаты пенсий в бюджете будет покрываться дополнительными госзаимствованиями, то за счет каких будущих доходов они будут погашаться? Для этого нужны высокие темпы роста экономики, при которых обеспечивается и достаточный рост доходов бюджета.

В целом в мире из-за старения населения в развитых странах и замедления роста мировой экономики тоже есть аналогичная проблема. Для ее решения еще несколько десятилетий назад в дополнение к солидарной пенсионной системе был предложен механизм накопительных пенсий.

Однако в период нулевых или отрицательных ставок по надежным инструментам, который, по-видимому, продлится долго, он также вряд ли будет эффективен для роста пенсий. В России после многих лет экспериментов доверие к накопительной системе в значительной мере скомпрометировано.

Повышение страховых взносов было бы нежелательно, поскольку только замедлит рост экономики; лучшим вариантом было бы обеление зарплат. И стимулирование экономического роста», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. заявил, что корректировка пенсионной системы не спасет ее от банкротства.

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