Севастополь, , 14:47 — REGNUM Центр управления регионом заработал в Севастополе. О запуске новой платформы, призванной повысить качество коммуникаций жителей с органами власти, сообщил 20 ноября губернатор Михаил Развожаев.

«Центр управления регионом (ЦУР) — это место, где аккумулируются все возможные способы обратной связи горожан с властью. Человек может обратиться к властям в любом виде: через социальные сети органов власти и мой аккаунт, специальное мобильное приложение «Госуслуги. Платформа обратной связи», которое вскоре начнет работать, где можно будет с геометкой указать властям и описать проблему. Все эти обращения обрабатываются и попадают в одну систему. Сообщения классифицируются по направлениям, определяется исполнитель, который должен оперативно решить вопрос. ЦУР должен обеспечивать обратную связь, но главное — проверить качество решения проблемы», — сказал Развожаев.

На данный момент к центру управления регионом уже подключено более 200 исполнителей — это органы власти, управляющие компании, другие структуры. Глава региона отметил, что последний год проблемы жителей региона решались в «ручном режиме» — они поступали через соцсети. Запуск ЦУР позволит более системно работать с обращениями граждан. Руководитель центра управления регионом в Севастополе Надежда Бохан пояснила, что также ЦУР призван анализировать причины возникновения проблем, что позволит избегать их повторения в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ ЦУРы должны быть созданы во всех регионах России до 1 декабря 2020 года.