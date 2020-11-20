Москва, , 14:51 — REGNUM Объём одобренных мэрией Москвы субсидий на поддержку технологического бизнеса в 2020 году составит 875 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 миллионов рублей», — рассказала Сергунина.

По её словам, в общей сложности с начала 2020 года финансовую поддержку получили 225 технологических проектов. Им были предоставлены субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг, а также гранты для реализации инновационных проектов.

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