Саратов, , 14:40 — REGNUM С рабочим визитом в Москве 20 ноября находится министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Глава областного ведомства встретится с первыми лицами руководства федерального здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

Вместе с Олегом Костиным в Москву прибыли профильный зампредседателя областного правительства Ирина Седова и руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Заречнев. Состоялась также встреча с председателем федерального фонда обязательного медицинского страхования Еленой Черняковой, где обсуждались вопросы финансирования области в условиях работы с новой коронавирусной инфекцией.

Также Олег Костин провел встречу с первым замглавы минздрава РФ Игорем Каграманяном, на которой поднимались вопросы дальнейшего строительства нового онкологического цента в Саратове и предстоящей реконструкции Саратовской областной детской клинической больницы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на пересечении улиц Железнодорожной и Слонова открыли первую в городе и вторую в области государственную аптеку. Цены здесь в большей части зависят от поставщиков.

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