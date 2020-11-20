Москва, , 14:15 — REGNUM Пенсионная реформа в России не просто провалилась. Все предпринятые меры в рамках так называемых «пенсионных изменений» не нашли отклика у народа. Их нужно очень оперативно переосмысливать и смело менять жизни людей к лучшему, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В России почти 44 млн пенсионеров, средняя ежемесячная пенсия в стране составляет 14 тыс. 924 руб. Рост начисляемых пенсий на сегодняшний день — чисто символический. Ограничения по индексации пенсий для работающих пенсионеров — по-прежнему унизительные и дискриминационные.

Объем кубышки Фонда национального благосостояния превышает 13 трлн рублей, деньги в бюджете есть. Но, когда идет речь об эффективности работы Пенсионного фонда РФ, всегда говорят о недостачах и «дырах».

Несколько лет назад из государственной финансовой системы четыре банка вывели более $40 млрд. Деньги не вернулись на Родину, но, как мы видим, на фоне их отсутствия пострадали именно пенсионеры.

Для оперативного решения наболевших вопросов в социальной политики нужны управленцы высшего класса. Уверен, денег хватит всем, лояльность граждан к власти в этом случае снова уверенно пойдет вверх», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, корректировка пенсионной системы не спасет ее от банкротства. Об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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