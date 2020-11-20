Улан-Удэ, , 14:12 — REGNUM Объём экспорта Бурятия за девять месяцев с начала 2020 года превысил 838 млн долларов. Это на 27% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики.

Значительный вклад в позитивную динамику внесло увеличение экспорта машиностроительной продукции до 304,7 млн долларов, что в 4,7 раза выше прошлогодних показателей.

«Среди прочих экспортируемых товаров наблюдается позитивная динамика по поставкам свинины, которые составили 2,6 млн долл. США, увеличившись на 73,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — добавили в Минэкономики.

Как отмечается, всего товары из Бурятии поставлены в 30 стран, однако почти половина экспорта пришлась на Китай (45%). Также в числе основных внешнеторговых партнёров республики названы Япония (23,2%), Южная Корея (8,3%), Тайвань (6,6%), а также Нигер (5,7%).

Напомним, главным экспортным товаром Бурятии остаётся продукция Улан-удэнского авиазавода. Как сообщало ИА REGNUM, предприятие обеспечено стабильными заказами на производство вертолётов на 2021 год.

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