Иркутск, , 13:43 — REGNUM Иркутская область по итогам рабочей встречи руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова и губернатора Приангарья Игоря Кобзева получит из федерального бюджета 37,7 млн рублей на проведение Всероссийской переписи населения. Как поясняет сегодня, 20 ноября, пресс-служба областного правительства, субвенция призвана покрыть транспортные расходы и связь переписчиков, аренду помещений для работы переписчиков, хранение переписных листов и документов.

Игорь Кобзев напомнил, перепись пройдет в 1535 населенных пунктах на территории 454 муниципальных образований, в том числе в 149 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

«В проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов городским округам и муниципальным районам предусмотрены средства на проведение переписи населения в объеме 37,7 млн рублей», — отметил глава Приангарья.

Обсуждение подготовки к Всероссийской переписи населения стало ключевым вопросом встречи с гловой Росстата. В настоящее время муниципальными образованиями Иркутской области завершается подбор помещений для размещения переписных участков.

Планируется, что 60 стационарных участков будут размещены в 49 отделах Иркутского областного многофункционального центра. Также ведется работа по подбору переписчиков и контролеров. Их в области будет соответственно 5253 и 736.

Основной этап переписи запланировано провести в течение месяца с 1 апреля 2021 года, а в труднодоступных территориях Иркутской области — с февраля по июнь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года будет потрачено на 1 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее. Как пояснил накануне, 19 ноября, глава Росстата Павел Малков, общие затраты на перепись составят примерно 32 млрд рублей. По словам чиновника, «некоторая экономия» появилась по конкурсным процедурам.

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