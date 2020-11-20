Москва, , 13:39 — REGNUM Цены на нефть 20 ноября консолидируются немногим выше $44 по сорту Brent, демонстрируя умеренное повышение в 0,4%. До конца дня не исключены попытки зафиксировать прибыль теми игроками, которые не захотят переносить позиции через выходные, однако техническую картину это едва ли изменит, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«По-прежнему наиболее вероятным остается сценарий повторного возврата к $45 и выхода к постковидному максимуму на уровне в $46, но это может случиться при наличии фундаментальных факторов. На середину дня 20 ноября их нет. Важных данных сегодня не ожидается.

Ключевым фактором остаются переговоры среди членов ОПЕК+ о пересмотре апрельского соглашения об ограничениях нефтедобычи. Последняя встреча мониторингового комитета без конкретных итогов не смутила участников рынка, поскольку речь не идет об отсутствии компромиссов.

К настоящему моменту фактически появилась договоренность о переносе планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель, но в начале декабря возможно больший вес приобретут сценарии отсрочки на шесть месяцев либо даже дополнительное сокращение на один-два квартала.

Все решит состояние рынка: локдауны, спрос в Азии, а также степень возвращения поставок из Ливии. Это ограничивает желание продавать, позволяя рынку удерживать достигнутые высоты на новостях об успехах в разработке вакцин, хотя и до массовой вакцинации предстоит ждать как минимум до весны.

19 ноября появился еще один дополнительный повод не менять статус-кво. Верхняя палата Конгресса США разблокировала переговоры о принятии пакета стимулов на фоне роста числа заболевших COVID-19. Объем мер может оказаться «скромным», но так или иначе это позитивным образом скажется на потреблении энергоносителей.

По оценкам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, сейчас глобальный спрос уже на 8−10% ниже допандемических уровней, тогда как на ее пике в апреле-мае падал на 25%», — пояснил эксперт.

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