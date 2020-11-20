Москва, , 13:37 — REGNUM Использование цифрового рубля может быть в 2021 году в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Я обсуждал с крымскими айтишниками, чтобы они его (закон) применили в том числе для экономического оборота крымских организаций с Россией и возможно даже с внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для возможности преодоления санкционных решений. Надеюсь, мы в следующем году такие примеры увидим», — сказал Аксаков в ходе онлайн-конференции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов завил, что ведение цифрового рубля в России позволит снизить финансовые издержки и повысить прозрачность операций. Кроме того, по его словам, с цифровым рублём будет легче осуществлять международные транзакции.

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