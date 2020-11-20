Бишкек, , 13:25 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии предлагает правительству ввести запрет на экспорт лошадей, коров, овец, коз и домашней птицы. Об этом сообщили в пресс-службе сельхозведомства.

Также планируется запретить вывозить в другие страны корма для домашнего скота и ряд других сельхозтоваров: рис, пшеницу, ячмень, кукурузу, меслин (пшенично-ржаная смесь), пшеничную муку, растительное масло, сахар и йодированную соль.

По словам министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева, причиной, по которой предлагается ввести запрет, стало резкое сокращение маточного поголовья.

«Если запрет не вводить, то мы будем иметь проблемы с мясом и в этом году, и в последующие годы — поскольку не от кого будет получать приплод. Сохранение маточного поголовья — стратегически важная задача», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.