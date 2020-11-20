Варшава, , 13:24 — REGNUM Согласно исследованию Торговой палаты Польской гостиничной индустрии (IGHP), 38% работающих в гостиничной сфере жителей Польши потеряли работу в связи с пандемией. Об этом 20 ноября передает Dziennik.

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«В связи с драматической экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, с начала года до конца октября этого года очень многие небольшие гостиницы были закрыты. Это привело к тому, что численность сотрудников в гостиничной сфере сократилась на 38% с января по конец октября», — говорится в сообщении Торговой палаты со ссылкой на специальный опросный лист.

По сообщениям председателя Торговой палаты Польской гостиничной индустрии (IGHP) Иренеуша Венгловского, при текущих ограничениях есть угроза потерять работу еще 16% занятых в гостиничной сфере до конца года. «Это означает, что сокращения занятости в данной сфере может превысить половину (54%) по сравнению с количеством сотрудников до пандемии», — отметил он.

По мнению Венгловского, приведенные данные свидетельствуют о недостаточной финансовой помощи государства в гостиничной сфере в связи с пандемией, хотя данная сфера одна из наиболее пострадавших в связи с ограничительными мерами и закрытием границ.

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