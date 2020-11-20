Бишкек, , 13:24 — REGNUM Правительство Киргизии ввело временный запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 20 ноября в пресс-службе киргизского правительства.

Запрет направлен на обеспечение продовольственной безопасности Киргизии. Решение принято с учетом ситуации с распространением коронавируса.

Запрет не распространяется на транзитную и гуманитарную продукцию, а также на реэкспорт. Запрещается вывозить крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, сахарный песок и другие виды сельхозпродукции.

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