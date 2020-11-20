Ярославль, , 13:17 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО «Яравтодор» к МУП «Городское спецавтохозяйство» на сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

«Городское спецавтохозяйство» в 2018—2019 годах было подрядчиком по содержанию улиц Ярославля. Одним из субподрядчиков муниципальной компании был «Яравтодор». Как выяснилось в суде, муниципальное предприятие получало деньги из бюджета города за уборку улиц, но не расплачивалось с субподрядчиком за выполненные работы с июня по сентябрь 2019 года.

В суде представитель «Спецавтохозяйства» пытался доказать, что «Яравтодор» не выполнил условия договора. А именно не подтвердил, сколько грязи было убрано с улиц города. По данным муниципального предприятия, убранный мусор не был вывезен на полигон «Скоково», который имеет право заниматься утилизации отходов. По этой логике, уборки не было, следовательно, не за что и платить. Также МУП требовал представить данные системы «Глонасс» о том, что техника работала.

Однако представители «Яравтодора» предъявили акты приёмки выполненных работ, подписанные «Спецавтохозяйством». Суд встал на позицию субподрядчика, указав, что претензии к качеству работ нужно было предъявлять при приёмке, а не спустя год. Запрашивать данные «Глонасса» суд не счёл нужным.

Это не единственный иск «Яравтодора» к «Городскому спецавтохозяйству». На очереди рассмотрение иска на 30 млн рублей. Следующим шагом может стать иск о банкротстве предприятия, так как сейчас у МУПа нет контракта на уборку улиц, следовательно, нет и источника дохода.

Интерес для кредиторов может представлять имущество «Спецавтохозяйства» — земельный участок и производственные помещения на Московском проспекте. Сейчас оно находится в залоге у принадлежащего мэрии города АО «Центр», которому МУП также должен.

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