Москва, , 12:46 — REGNUM Пара доллар/рубль замерла вблизи поддержки 76. Оснований для пробоя уровня нет, поэтому инвесторы заняли выжидательную позицию пока не разрешится главный вопрос — новые меры поддержки экономики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Стало известно, что лидеры республиканцев и демократов в Сенате договорились возобновить переговоры по пакету мер поддержки экономики США во время пандемии.

Это сообщение благоприятно отразилось на рынке акций и укрепило конкурентов доллара, в частности рубль.

Кроме того, у рубля в союзниках по-прежнему остается нефть и ЦБ РФ. Нефть торгуется выше $44 за баррель, несмотря на то, что на нефть усилилось давление из-за общего укрепления американского доллара США.

Также на нефть давят новые рекорды по заболеваниям коронавирусом в США и Европе, что в перспективе может привести к ужесточению ограничений и локдаунам.

Технически валютная пара доллар/рубль готова продолжить снижение, однако оно будет возможным после пробоя диапазона 75,50−76,00. В случае пробоя уровней падение усилится к целевому диапазону 72 — 74.

Эти уровни реально увидеть до конца 2020 года, но в случае если будет поддержка со стороны внешнего фона», — считает эксперт.

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