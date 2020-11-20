Москва, , 12:45 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года экспорт агропромышленной продукции из Москвы в Грузию вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В денежном выражении объем столичного экспорта в эту страну за указанный период составил 40 млн долларов США. В структуру экспорта московской агропромышленной продукции в Грузию за восемь месяцев текущего года вошли — мучные кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени и детское питание.

По имеющимся прогнозам, к 2025 году общее потребление продовольственных товаров в Грузии может вырасти по сравнению с 2019 годом на 23,5% и составить 4,52 млрд долларов США. Как показали аналитические исследования на рынке Грузии сейчас актуальны как готовые продукты питания, так и продукция, относящаяся к поддержке агропромышленного комплекса, например, корм для животных.

«Москва лидирует среди регионов России по объемам совокупного экспорта в Грузию. В этом году он вырос на 37% и достиг объема 151 миллион долларов США», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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