Москва, , 12:41 — REGNUM «Северный поток — 2» — проект, который встречает постоянное противодействие со стороны США (при его очевидных выгодах для Европы). Приход в Белый дом новой администрации вряд ли изменит ситуацию в лучшую сторону, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Вопрос — будет ли хуже, «похоронят ли» демократы «Северный поток — 2». Насколько Джо Байден готов усилить и без того мощное давление на проект.

Уже на сегодняшний день под удар попали фирмы и физические лица, способствующие реализации «Северного потока — 2». Напуганный швейцарский партнер проекта поспешил отказаться от прокладки труб по дну Балтийского моря.

Действия республиканской администрации были обусловлены экономическими причинами — продвижением американского сжиженного газа на европейский рынок и вытеснением конкурентов. Джо Байден, с его известной слабостью к «зеленым технологиям», вряд ли будет проявлять излишнее рвение в отстаивании интересов американских производителей СПГ.

«Северный поток — 2» для новой администрации не столько экономический проект, сколько символ, мешающий политическому доминированию США. В то же время ресурс расширения санкций на «Северный поток — 2» ограничен. Преследованию не подвергаются депутаты Бундестага и иные официальные лица Германии.

Джо Байден активно выступает за нормализацию торговли между странами-участниками ВТО и перевод взаимоотношений между ними в сугубо правовую плоскость. Германия — главный партнер США в Европе и ее заинтересованность в завершении «Северного потока — 2» очевидна.

Можно предположить, что при сохранении и расширении существующих мер воздействия на отдельных участников проекта они кардинальным образом не повлияют на немецкие компании и на позицию большей части официальных лиц Германии.

Конечно, немецкая сторона проявляет максимальную гибкость в своих взаимоотношениях со своим заокеанским партнером, выражая постоянную заинтересованность в диверсификации поставок газа на свой внутренний рынок и неоднократно заявляя о готовности постройки терминалов для приема СПГ из США.

Официальные лица Германии и депутаты Бундестага воздерживается от радикальных заявлений и принятия резолюций, способствующих нагнетанию ситуации.

Российская сторона готова к завершению проекта уже к началу 2021 года, причем взяв на себя проведение подводных работ (от которых столь малодушно отказались швейцарцы). Немцы более осторожны в оценке вероятных сроков. Однако нет сомнений, что Германия не видит для себя иной перспективы, кроме как завершить строительство «Северного потока — 2».

На фоне нагнетания (в большей степени психологического) негатива со стороны США, в сочетании с взаимными политическими маневрами американских и немецких официальных лиц, проект «Северный поток — 2» в обозримом будущем будет реализован», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Решающая схватка» Германии и США за российский газопровод «Северный поток — 2» может поставить немецкое правительство перед угрозой санкций, написала немецкая газета Die Welt.

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