Уфа, , 12:38 — REGNUM 51 территорию, подходящую для создания индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов определили в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба минэкономразвития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 территорий уже готовы к регистрации. Территории расположены в Салавате, Нефтекамске, Стерлитамаке, Кумертау, Сибае, а также в Уфимском, Кушнаренковском, Белебеевском, Учалинском, Благовещенском и Туймазинском районах.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, эти площадки поставлены на кадастровый учет с категорией «земли промышленности». К ним проложены дороги и прилегают основные инженерные сети.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, технопарки планируют создать на площадках в г. Уфе на базе «ПромЖД-Гарант», на площадке бизнес-парка «Астра» и ООО «Полимак» и в г. Салават на базе бывшего Салаватского оптико-механического завода. Регистрацию этих территорий планируют завершить к концу текущего года. При этом будет создано около одной тысячи рабочих мест.

Сообщается, что при реализации проектов индустриальных парков, таких как «Уфимский», «Промцентр», а также при строительстве АП «Центр Агротехнлогий» и ИП «Нижегородский» будет создано около 2782 новых рабочих мест.

Отмечается, что также планируется создать индустриальные парки «Нефтекамский», «Благовещенский» и агромпромышленные парки в Учалах. Это позволит создать еще около четырех тысяч рабочих мест к 2024 году.

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