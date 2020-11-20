Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону запустят новогодний фейерверк стоимостью 100 тыс. рублей. Соответствующий аукцион проводит городское управление культуры, передаёт ИА REGNUM.

Пиротехнического шоу планируется организовать 31 декабря 2020 года у центрального входа в парк имени Горького на улице Большой Садовой. Здесь по традиции будет установлена главная городская ёлка.

При этом кто сможет увидеть праздничный фейерверк, сказать сложно. Ранее главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв призвал жителей региона встретить Новый год в семейном кругу дома.