Уфа, , 12:13 — REGNUM Башкирия вошла в топ-3 регионов по числу объектов незавершенного строительства. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, Счетной палатой был проведен анализ работы федеральных и региональных органов исполнительной власти по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате было установлено, что в 2019 году на завершение строительства таких объектов было направлено 3,9 трлн рублей. Несмотря на это, их число увеличилось.

Отмечается, что Башкирия заняла третью строчку рейтинга по числу объектов незавершенного строительства: 2070 объектов. Первую строчку занимает Москва — 3992 объектов, на втором месте Краснодарский край — 2282 объектов.

Сообщается, что Башкирия находится на первом месте среди регионов по числу долгостроев, строительство которых идет более пяти лет — 1063 объекта, на втором месте Москва — 268 долгостроев, третью строчку занимает Санкт-Петербург — 90 объектов.

При этом Башкирия заняла девятое место по объему вложений в объекты незавершенного строительства — 60 млрд рублей.

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