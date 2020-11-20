Симферополь, , 11:59 — REGNUM В туристической отрасли Крыма не фиксируется массовый отказ от бронирований на новогодние праздники после введения новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщили ИА REGNUM 20 ноября в Минкурортов Крыма.

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Как отмечалось на совещании с отельерами и рестораторами республики Крым, несмотря на ужесточение ограничений в связи с пандемией, значительного числа отказов гостей от бронирований не наблюдается, уровень бронирования на новогодние праздники составляет от 50 до 70%.

На 20 ноября в Крыму работает 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов внёс ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности в регионе. В частности, на территории Крыма с 20 декабря по 15 января запрещено проведение банкетов, любых массовых мероприятий в ресторанах, а также в СПА-центрах, местах размещения. Также на этот период в Крыму запретили ночную работу заведений общепита.

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