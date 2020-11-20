Москва, , 11:53 — REGNUM Жители России хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был больше ныне существующего (12 тыс. 130 руб.) минимум в два раза, такие результаты исследования приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Наиболее высокие запросы к МРОТ у жителей Москвы — в среднем 40 тыс. 100 руб. в месяц, Хабаровска — 37 тыс. 400 руб., Владивостока — 37 тыс. 400 руб., Красноярска — 35 тыс. 800 руб. и Санкт-Петербурга — 35 тыс. 500 руб.

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Самые низкие запросы по уровню МРОТ в Саратове — 28 тыс. 900 руб, Тольятти — 28 тыс. 700 руб., Оренбурге 28 тыс. 600 руб., Ульяновске — 28 тыс. 300 руб. и Кирове — 27 тыс. 300 руб.)

Опрос проведен 1—13 ноября 2020 года. Опрошены по 1500 респондентов в 37 населенных пунктах в городах России с численностью от 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, работающий человек в России должен получать минимум 50 тыс. рублей, так считают 35% участников опроса.

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