Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», при сотрудничестве с «Центристами» и «Либералами» приняло решение о продлении сроков оказания помощи пострадавшим в результате пандемии коронавируса частным компаниям и предприятиям. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Четыре партии согласовали продление сроков подачи на оказание помощи еще на два месяца. Таким образом, владельце различных бизнесов смогут подавать заявки на госсубсидии в течение всего 2020 года.

По данным журналистов, единственным камнем преткновения при принятии решения оказались требования, предъявляемые к заявителям. Сейчас, согласно действующим правилам, на помощь государства могут рассчитывать те компании, товарооборот которых снизился на 50% по сравнению с 2019 года.

Новые нормы, регулирующие предоставления очередных госсубсидий, будут согласованы позднее.

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