Севастополь, , 11:47 — REGNUM Арбитраж Севастополя прекратил производство по банкротному иску к ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Кредитор предприятия отозвал свои претензии, передаёт ИА REGNUM.

«13.11.2020 года в материалы дела поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Энергия» об отказе от заявленных требований», — отмечается в определении суда.

Ижевское предприятие «Энергия» вменяло ответчику долг в размере более 724 млн рублей.

В конце октября 2020 года суд также удовлетворил иск государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» о выдаче судебного приказа на взыскание 365 956 рублей долга с завода по договору холодного водоснабжения и водоотведения.

Напомним, ООО работает с мая 2014 года, обеспечивая работой свыше 350 человек. Его владелец с 2015 года — Людмила Онищенко. Рыбозавод входит в состав ассоциацию участников свободной экономической зоны «Севастополь».