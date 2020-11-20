Грозный, , 11:22 — REGNUM Власти Чечни в условиях спада спроса на посещение республики туристами из других регионов России сделали ставку на развитие внутреннего туризма. Для привлечения жителей республики на объекты туристической отрасли в регионе разработана специальная программа, в которую входят в том числе и стимулирующие специальные акции и бонусы, об этом рассказал министр по туризму Муслим Байтазиев.

«Мы запустили свою региональную программу для стимулирования развития внутреннего туризма и обеспечения круглогодичной загрузки на предприятиях санаторно-курортных и туристических комплексов региона. В нее включены специальные пакетные предложения со скидками от 15 до 40%», — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, по словам Байтазиева, в сфере развития туризма появились подвижки после старта федеральной программы туристического кешбэка. В ходе первого этапа было продано туров на несколько десятков тысяч рублей, сообщил министр.

Читайте также: Курорт «Ведучи» и не только: в Чечне делают ставку на туризм