Магас, , 11:07 — REGNUM В Ингушетии началась реанимация предприятий, построенных в свое время за госсредства и не приносящих дохода. Такими предприятиями были признаны 11 производств, в том числе Назрановский завод электродвигателей малой мощности.

На его базе будут созданы три новых производства. Реализацией проекта занимаются турецкие инвесторы, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы и правительства региона. На днях состоялось открытие первого из них — производства обуви из натуральной и искусственной кожи, в том числе спортивной и специализированной.

Помимо этого, в скором времени будет запущено производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий и изготовление одноразовой тары из бумаги и картона. В ходе реализации этих проектов будут созданы до 200 рабочих мест.

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