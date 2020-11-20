Якутск, , 10:57 — REGNUM Сразу два крупных финансовых иска подал в ноябре 2020 года «Алмазэргиэнбанк» к десятку золотодобывающих компаний Якутии. Оба иска на общую сумму почти 800 млн рублей пока оставлены без движения. Ещё два схожих дела на общую сумму более 1,12 млрд рублей поданы в октябре, передаёт ИА REGNUM.

Золото Factroom.ru

Первый ноябрьский иск к ООО «Туора-Тас», ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас», ООО «Полуденный», ООО «Оптимист», ООО «Добыча Золота», ООО «Ала-Чубука», ООО «Берген», ООО «Сантара», ООО «Амбардах» и ООО «Литос плюс» был подан 5 ноября 2020 года. Судья Пихтова оставила его без движения до 9 декабря. Речь идёт о взыскании 471 012 393, 81 рубля.

Второй иск ноября — на сумму 318 434 538,48 рубля был подан в тот же день. Ответчики — всё те же компании. Заявление оставлено без движения до 7 декабря.

Все компании-ответчики специализируются на добыче руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), работая в Якутии. Часть из них связана с бизнесменом Николаем Шацким. Некоторые фирмы-ответчики уже находятся в стадии банкротства.

В октябре банк обратился также ещё с двумя исками — на 443 млн рублей и 679,8 млн рублей. Они пока оставлены без движения. Ответчики — вышеназванные компании-золотодобытчики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня к компании «Хангалас» есть не до конца рассмотренный банкротный иск. Истец — налоговый орган.