Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону два дома, строительство которых остановилось в 2016 году, будут достроены. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 20 ноября. Однако когда обманутые дольщики, объявившие в 2018 году голодовку, станут новосёлами, не сообщается.

Недострой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Строительство этого дома началось в 2012 году, а во втором квартале 2016 года — прекратилось. Застройщик обанкротился, и все мы в одночасье стали обманутыми дольщиками. За каждым пустым окном этого недостроя — судьба человека», — поделилась председатель правления ЖСК «Баррикадная-24» Татьяна Иваница.

В настоящее время в министерство строительства Ростовской области сообщили о предоставлении 400 млн рублей в качестве субсидии жилищно-строительному кооперативу «Баррикадная-24» на достройку и ввод в эксплуатацию секции 1Б, где дольщиками куплено 145 квартир. Секцию 1А инвестор — ГК «Сокол» — пообещал довести до степени строительной готовности в 65%, чтобы жертвы строительной пирамиды подали заявку на предоставление субсидии. Свои средства в строительство дома вложили 75 собственников.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области до конца 2023 года планируется обеспечить жильём более 2,4 тыс. обманутых дольщиков.

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