Москва, , 10:52 — REGNUM У российского рубля есть шансы укрепиться до 70−72 рублей за доллар, но не факт, что это произойдет в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

«На мой взгляд, рубль имеет шансы укрепиться до приемлемых величин — 70−72 рублей, так как рубль — это вторая производная от цены на нефть и первая производная от наполняемости нашего бюджета, — сказал он. — Поскольку цена на нефть за последнее время выросла примерно на 10%, то, естественно, это не может не отразиться и на наполняемости бюджета, и на курсе рубля. Более того, есть ощущение, что восстановление экономики пойдет более быстрыми темпами, в том числе из-за найденных вакцин».

Но, как признался экономист, он не очень верит в то, что укрепление рубля произойдет сейчас.

«Дело в том, что наш бюджет обычно раскрывается в конце года, когда идут большие поступления рублей, которые частично конвертируются в валюту. Это приводит к тому, что в конце года курс рубля у нас традиционно снижается, а в первой половине нового года обычно идет укрепление, — пояснил Коган. — Не думаю, что что-то изменится в этом году. Поэтому в конце года мы можем увидеть курс 77 или даже 80 рублей за доллар, а вот в следующем году не исключаю снижения до 70 рублей за доллар и ниже. На ослабление рубля играет санкционная риторика по отношению к России со стороны западных стран, а на укрепление — большие резервы».

При этом Коган отметил, что в РФ мало потратили на поддержку бизнеса во время пандемии, и из-за этого восстановление экономики будет идти медленнее, чем в мире.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в 2021 году курс рубля с большой долей вероятности может ждать укрепление.