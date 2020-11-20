Москва, , 10:49 — REGNUM Вид на жительство за инвестиции — давно ожидаемая мера, которая позволит привлечь в страну средние по объему инвестиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Крупные компании имеют мало ограничений для ведения экономической деятельности в России и их иностранные менеджеры легко устраиваются у нас, так как их обслуживает армия юристов и завхозов. А обычному иностранному предпринимателю приходится нести огромные риски и бытовые неудобства из-за ограничений для не граждан России.

Получив вид на жительство, они резко повышают для себя социальные и правовые гарантии, ну и бытовые условия уравниваются с обычными гражданами России. Владельцы ВНЖ могут получить полис ОМС, который дает вам возможность обслуживаться в поликлинике вашего района и получать любую медицинскую помощь без финансовых затрат, то есть вы можете сдавать анализы, получать больничный лист, и, при экстренной госпитализации, вы будете помещены в больницу.

Для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность, иностранному гражданину с ВНЖ не нужен патент и разрешение на работу. Более того, работать можно по любой профессии и в любом регионе России.

При этом, налоговая база на иностранца с ВНЖ точно такая же, как и на гражданина РФ. Однако, есть и ограничения: Имея ВНЖ, вы должны понимать, что уехать из РФ на долго вам не удастся, вы не можете быть за пределами России более шести месяцев за год, иначе также лишитесь своего документа», — высказал свою точку зрение политолог.

Как сообщало, собственную программу предоставления иностранцам вида на жительство в обмен на инвестиции разработали в Минэкономразвития РФ.

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