Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Замминистра финансов Бурятии Лариса Самбарова представила бюджетному комитету Народного хурала проект республиканского бюджета на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона, документ внесен на первое чтение и для обсуждения на публичных слушаниях.

«В 2021 году общий объем доходов в сумме 72,5 млрд рублей, расходы составляют 77 млрд рублей и дефицит — 4,5 млрд рублей, что составляет 15 процентов от налоговых и неналоговых доходов», — отметила она.

Объём налоговых и неналоговых доходов запланированы на уровне 29,8 млрд рублей. Из федерального бюджета ожидаются поступления в размере 42,7 млрд.

Наибольшую долю в расходной части бюджета (70%) составят социальные расходы. Так, на поддержку граждан запланировано 12 млрд рублей, на систему здравоохранения в целом направят до 18,9 млрд. Ещё около 18,3 млрд рублей пойдут в систему образования.

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