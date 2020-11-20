Нальчик, , 10:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена нелегальная перевозка этилового спирта. Его спрятали в тайниках, оборудованных в грузовом автомобиле, который был загружен для маскировки мешками с сыпучими продуктами. Всего было изъято 22 тыс. литров «левого» спирта, сообщили 20 ноября в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО.

Спецоперация была проведена совместно с сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарии 18 ноября в городе Нальчик. На одной из производственных баз по улице Мовсисяна был обнаружен автомобиль «Вольво» с прицепом, в котором был оборудован тайник. В емкости, предназначенной для перевозки спирта, находилась жидкость без товаросопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС.

В настоящее время весь нелегальный спирт изъят и помещен на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Кабардино-Балкарии было задержано 10 большегрузов с нелегальным спиртом.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии задержали 10 фур с нелегальным спиртом