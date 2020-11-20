Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве акционерного общества «Вагон» из Канаша, которое ранее называлось «Промтрактор-Вагон», поступают многомиллионные требования от потенциальных кредиторов. Среди заявителей — РЖД и налоговая служба Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно представленной информации, 17 и 19 ноября поступили требования УФНС по Чувашии. Налоговики требуют включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества «Вагон» два требования: в размерах 315 620 рублей (требование по обязательным платежам и денежным обязательствам) и 5 047 494 рубля 92 копейки (страховые взносы).

17 ноября поступило заявление ОАО «Российские железные дороги» о включении в состав третьей очереди требования в размере 260 038 105 рублей 85 копеек. Уточняется, что основанием возникновения долга является договор купли-продажи от 30 декабря 2011 года, обеспеченный залогом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Арбитражный суд Чувашии признал акционерное общество «Вагон» несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство до 19 апреля 2021 года.

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