Москва, , 10:36 — REGNUM Не факт, что России удалось бы сохранить рынки сбыта своей нефти без соглашения ОПЕК+. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 20 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Владимира Колычева, который посетовал на то, что из-за соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти ВВП РФ недополучил 1,6 процентных пункта прироста в III квартале. Если бы не этот фактор, то падение ВВП составило бы 2%.

«Даже падение российской экономики на 4−5% в 2020 году считается одним из лучших показателей, а падение ВВП всего на 2% поставило бы нас совсем рядом с Китаем, — сказал Ордов. — В тоже время Россия остается сырьевой экономикой, а 2020 год явно стал началом нового экономического кризиса, когда падают цены и спрос на сырьевые товары. В этих условиях сетовать на выполнение соглашения ОПЕК+ можно лишь с натяжкой. 1,6% процентных пункта от ВВП — сумма внушительная и сопоставимая с нижней границей оценки дефицита государственного бюджета».

При этом Ордов подчеркнул, что одной из главных целей соглашения ОПЕК+ было выдавить «сланцевиков» с рынка и сохранить собственную долю на рынке.

«Большой вопрос, удалось ли бы России сохранить все нефтяные рынки сбыта без этого соглашения, — пояснил Ордов. — Посткризисный рост мировых экономик предоставит нам условия для быстрого восстановления нефтяной отрасли и бюджетных доходов. Поэтому иногда «игра на понижение» стоит свеч, но не в годовом периоде, а в более долгосрочной перспективе. При желании и необходимости мы могли бы заместить выпадающие доходы по ОПЕК+ деньгами резервного фонда, но решили их восполнить за счет смягчения денежно-кредитной политики и привлечения внутреннего долга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за выполнения сделки ОПЕК+ добыча нефти в РФ за девять месяцев 2020 года сократилась на 8%, а экспорт нефти — на 12% к уровню за аналогичный период 2019 года.

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