Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Федеральная резервная система должна вернуть в бюджет неиспользованные средства из чрезвычайного фонда по борьбе с распространением коронавируса в размере $455 млрд. С таким требованием выступил министр финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщает The Hill.

«Я требую, чтобы Федеральная резервная система вернула неиспользованные средства в казну. Это позволит Конгрессу повторно ассигновать $455 млрд, включая $429 млрд оставшихся средств Минфина по линии ФРС и $26 млрд неиспользованных средств прямых займов казначейства», — подчеркнул в письме на имя председателя ФРС Джерома Пауэлла глава минфина.

При этом Мнучин подчеркнул, что если в будущем возникнет необходимость в восстановлении этих средств, «Федеральная резервная система может запросить одобрение у министра финансов».

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Издание отмечает, что из $500 млрд, выделенных на создания различных чрезвычайных кредитных механизмов через ФРС и гарантийные кредиты, в конечном итоге была израсходована лишь небольшая часть средств — $25 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2002 года Конгресс США одобрил выделение рекордных $2,2 трлн на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. «План спасения» включает прямые выплаты на поддержку граждан США в кризис общим объемом $290 млрд, а также $500 млрд на поддержку предприятий.

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