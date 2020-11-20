Москва, , 10:30 — REGNUM Доллар почти всю торговую сессию был зажат в до предела узком, буквально 25-копеечном диапазоне: между отметками 76 руб. 25 коп и 76 руб. 50 коп. И открытие торгов 20 ноября ниже 75 руб. 90 коп скорее тоже похоже на краткосрочное отклонение, чем на тенденцию: ведь на мировых рынках курс доллара за сутки почти не изменился, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«По курсу доллар/рубль большую часть недели котировки провели в довольно бесцветных колебаниях, не слишком далеко отходя всё от тех же средних значений. Единственное небольшое отклонение произошло лишь раз, в первой половине дня 17 ноября, когда нефть марки Brent ненадолго подорожала до $44,88 за баррель.

Однако и в тот момент рубль задвигался и слегка прибавил скорее символически, всё равно не дойдя нескольких копеек до ближайшей разумной цели в 75,5 руб. за доллар. Причём курс вернулся к уровням выше 76 руб. уже через несколько часов: даже на сутки раньше, чем прекратила попытки дальнейшего роста нефть.

Происходящие непосредственно сейчас всплески заражений коронавирусом тормозят экономическую активность и могут сделать неэффективными любые вложения в реальный сектор, если рассматривать самый ближний горизонт в 2−3 месяца.

А доходность российских акций и гарантированных купонов ОФЗ после снижения ключевой ставки ЦБ стала не так велика, чтобы имело смысл направлять сейчас большие свободные средства именно сюда.

Получится ли перепродать те же ОФЗ с дополнительной выгодой на вторичном рынке, тоже пока вопрос. Инвесторы не бегут поэтому активно ни в рублёвые бумаги, ни из рублей в «защитные» долларовые казначейки, раз поубавились собственно те риски, от которых стоило бы срочно защищаться.

До конца ноября сложившиеся явочным порядком рамки пары рубль/доллар вряд ли раздвинутся за пределы границ 75 рублей за доллар снизу и 78 рублей за доллар сверху», — считает эксперт.

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